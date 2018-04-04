بالفيديو.. فرح الهادي تهدي زوجها “بورش”

يبدو أن الفنانة الكويتية فرح الهادي لا تزال تحاول هي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي، تجاوز صدمة فقدان جنينها إثر إجهاضها قبل نحو 10 أيام.

وظهر كل من فرح وعقيل في مقاطع فيديو عبر “سناب شات” وهما متوجهان إلى معرض للسيارات، إذ لفتت فرح إلى أنها حضّرت له هدية “مفاجأة” بمناسبة عيد ميلاده.

وقال عقيل في المقطع “أنا مستانس وايد”، في انتظاره للمفاجأة التي حضّرتها له فرح، وذلك قبل أن يصلا للمعرض.

وتابع، أنه متوجه بصحبة فرح إلى مكان، كي يحصل على الهدية، إذ علق لحظة وصوله للمعرض “تدرون أي لون خذيت، للحين ما تدرون التفاصيل”.

فيما علقت فرح “اللحظة الحاسمة”، وتوجهت مع عقيل إلى السيارة نوع “بورش”، إذ بدت عليه السعادة، بينما هنأته “الهادي” بقولها: “الله يعطيك خيرها ويكافيك شرها”.

لكن مفاجأة فرح الهادي لم تكتمل، إذ علقت قائلة “ليش ما خليتني فاجأك عقيل”، فأبلغها أن وكالة “بورش” للسيارات هي من تواصلت معه، فعلم بالمفاجأة دون قصد منه.

يذكر أن عيد ميلاد الفنان الرئيسي يصادف الـ 15 من مايو/أيار من الشهر المقبل، وتزوج من فرح الهادي في 2017، إذ أقاما حفل زفافهما ليلة رأس السنة 2018.