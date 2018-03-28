بالفيديو.. فرح الهادي تجري “تغييرات” بوجهها عقب تعرضها للإجهاض

أجرت الفنانة الكويتية فرح الهادي بعض التغييرات على مظهرها، وذلك رغبة منها في تخطي أزمة إجهاضها جنينها، التي تعرضت لها بعد مرور أيام فقط على إعلانها خبر حملها.

وسبق أن قامت “الهادي” بقص شعرها في محاولة للترويح عن نفسها، كما عادت لممارسة نشاطاتها في الترويج لمراكز ومنتجات، وذلك عبر مقاطع وثقتها في “سناب شات”.

وأطلت فرح وقد استعادت حيويتها بممارسة أنشطتها المعتادة عبر “سناب شات”، مستعرضة لحظة إجرائها عملية تجميل لأنفها، مبينة أنها بطريقة تقنية دون الحاجة لأي جراحات تجميلية، ثم علقت بأنها ستقوم بتصوير نفسها دون فلتر لإيضاح الفرق.. للتفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا.