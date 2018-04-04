فيديو “فاضح” للفاشينيستا الكويتية سناء القطان يحيلها للنيابة

أحيلت اثنتان من الـ”فاشينيستا” في الكويت، أمس الثلاثاء، إلى نيابة شؤون الإعلام والنشر بعد شكاوى ضدهما، لاتهامهما بخدش الحياء ومخالفة الآداب العامة، وذلك على خلفية مقاطع فيديو تُظهر الفتاة الأولى تتناول آيس كريم بطريقة مريبة، والأخرى ترد فيه على منتقديها بألفاظ بذيئة.

وذكر ناشطون أن إحداهما، هي الكويتية سناء القطان، إذ سبق وأن ظهرت في مقطع فيديو قبل أيام وهي تتناول آيس كريم، معلقة وهي تمسح شفتيها بالآيس كريم “يسوي حلقي أحمر”. فيما لم تكشف هوية المتهمة الأخرى.

وكشف مصدر، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، أن المحامي سعد العنزي تقدم بشكويين متهمًا ممثلة تلفزيونية وخبيرة ماكياج بنشر مقطعين مثيرين للغرائز ويشكلان “واقعة الفعل الفاضح” لما فيه من مساس بالحياء والآداب العامة، لافتًا إلى أن الفضاء الإلكتروني مكان عام، لذا فإن الكلام المسيء والخارج يعتبر جريمة لأن العلنية تتحقق فيه.

وأوضح أن تصرف كلتا “الفاشينيستا” لا يعد من باب الحريات، لكونهما أساءتا إلى مفهوم الحرية، مبينًا أن فعلتيهما لا تناسبان عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ وتتنافيان مع تعاليم الإسلام.

واستدعيت كلتا المشكو بحقهما، إذ تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما وتحريك دعوى جزائية.

يذكر أن سناء القطان ممثلة كويتية، تبلغ 34 عامًا، وسبق أن شاركت في مسلسلين.