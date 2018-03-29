“فاشنيستا” كويتية تخسر حضانة أبنائها بسبب هوسها بـ”الشهرة”

أدَّى طموح فاشنيستا كويتية للشهرة، وانشغالها بكثرة السفر، وترك أبنائها وحدهم، إلى خسارة حضانتهم لصالح الأب، الذي استغل هذه الثغرة وكسب القضية.

وبحسب صحيفة “القبس” المحلية، فإن المحكمة حكمت بإسقاط الحضانة عن فاشنيستا، وتسليم الأبناء لوالدهم، وذلك لكثرة انشغالها عنهم، وعدم تفرغها لهم.

فيما علّق أحد المحامين على الحُكم، قائلًا:”من المفترض أن نقول لها:(مبارك.. خسرتي أبناءك وكسبتي الشهرة)”.

ولم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن هوية الفاشنيستا، مكتفية بإيراد حُكم المحكمة.

يذكر أن حملة خرجت في الكويت ضد “الفاشنيستات” قبل عدة أيام على موقع التواصل “تويتر”، تحذّر منهن، وتطالب بحظرهن، ومقاطعتهن.