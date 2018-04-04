بالفيديو.. ملاك الكويتية تتهم صديقتها بجلب معجبين لها مقابل المال وتهددها

شنت الفنانة ملاك الكويتية هجومًا على فتاة، قالت إنها كانت صديقتها، واتهمتها بأنها كانت تقبض نقودًا من شباب معجبين بها مقابل رؤيتها.

وعبر مقاطع “سناب شات” وثقتها ملاك، قالت إن إحدى صديقاتها، والتي أنهت علاقتها بها، كانت تتعرف على شباب عن طريق مواقع التواصل، مستغلة صداقتها بها كونها فنانة معروفة، ومستغلة رغبة الشباب بمقابلتها، حيث تقوم بمواعدتهم في منزلها مقابل المال، واعدة إياهم بقدوم ملاك كي يرونها.

وأوضحت خلال كلامها: “ما كنت بتكلم فيهم صراحة، بس الموضوع صار زيادة عن حده، فيه وحدة رفيقتي كانت وايد كلوز (مقربة جدًا) قطعت علاقتي فيها، شو تسوي هالبنية تتعرف على شباب عن طريق سناب ولووبز، طبعًا الكل يدري إنها رفيقتي، يقولون لها نحن نبي نشوف ملاك، تواعدهم بيتها على أساس أنا بكون موجودة، وزين تروح تاخذ منهم فلوس، أخليك تشوف ملاك مقابل فلوس، طبعًا هذا شي ما عندي علم فيه، فيه شباب دشوا علي سناب وروني المحادثات زين أكثر من شخص طبعًا مو معقول تكون كل المحادثات مفبركة، غير ربيعاتي اللي متعرفين عليها، تقلهم ملاك منافقة، ملاك تقول عنك منافقة، وأنا بحياتي بعمري ما قربت بوحدة، يعني أنا أتكلم بوحده أتكلم قدام عينها، أنا ماني من النوع اللي يلف ويدور.. فعيب عليك هالحركات، ترا كذي أطيرك من الدنيا.. تهديد علني”.

يذكر أن الفنانة ملاك الكويتية من الفنانات المثيرات للجدل في تصريحاتهن، وسبق أن تسببت بجدل كبير بين عراقيين وكويتيين بعد أن هاجمت العراق وأهله.