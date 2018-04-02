بالفيديو.. هل تزوج الكويتي محمد دييغو من المذيعة اللبنانية سازديل؟

وثقت الإعلامية اللبنانية، سازديل، مقطع فيديو لتجربة زواج مع الإعلامي الكويتي محمد دييغو، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع “انستغرام”.

ورصد مقطع آخر عبر “سناب النجوم”، محمد دييغو بالثوب الخليجي التقليدي، فيما قال صوت “عريسنا ش هالزين هالزين، ناطر منو؟”، فيما رد محمد: “ناطر عروستي الحين”.

ولاحقًا، ظهر محمد دييغو في ممر لأحد الفنادق متجهًا إلى قاعة العرس برفقة سازديل التي كانت ترتدي ثوب زفاف، حيث جلسا معا في “الكوشة”، على وقع الأغاني، فيما تواجدت بعض النساء اللواتي قمن بالتصوير عبر هواتفهن الجوالة.

وأوضحت سازديل حقيقة حفل الزفاف عبر صفحتها: “كان هنا تجربة العرس! بقاعة البركة معرض العرايس مع المصمم حسين بيتان، محمد دييغو، ومنظم الأعراس خالد”.

كما عاد وظهر الإعلاميان وهما يضحكان، ثم تواجدا في غرفة خاصة، حيث علقت سازديل “كان حلو كتير الشو (العرض)”، مبدية إعجابها بفستان الزفاف.

يذكر أن شائعات سابقة انتشرت عن زواج محمد دييغو ومواطنته الفنانة أبرار، والتي نفاها “دييغو” عبر مقطع فيديو.