بالفيديو.. ممثل إماراتي يفاجئ زميلته بطلب يدها أمام الجمهور

تقدم الممثل الإماراتي، أحمد خميس، لطلب يد زميلته مشاعل الشحي خلال تأديتهما عرضًا مسرحيًا أمام الجمهور.

وخرج “خميس”، عن النص المسرحي ليفاجئ الممثلة مشاعل والتي كانت بدورها تؤدي مشهدًا تمثيليًا برفقته بطلب يدها أمام الجميع.

ووثق الممثل الإماراتي عبر مقطع فيديو على صفحته الشخصية في موقع “انستغرام”، لحظة قيامه بالتقدم لخطبة مشاعل، مؤكدًا لها أنه سبق وأن تقدم لخطبتها من أهلها ووافقوا.

وعلق: “مشاعل اسمحيلي عاد.. تفضلي.. وهذا أنا البس الخاتم”، مقدمًا “محبسًا” لمشاعل، الذي بدا عليها الحياء والمفاجأة.

وتابع: “هذي الإنسانة يوم تعرفت عليها ما خذتني على قصتي وماخذتني بشكلي أخذتني بشخصيتي..(..)”.

فيما ردت عليه مشاعل، بقولها: “أحمد أنا قلتلك ياها قبل، أنا بكنلك أخت بكنلك أم بكنلك كل شي بحياتك”.

وكان الممثل أحمد خميس، سبق وأن كشف في برنامج “أراب كاستينغ” في نسخة 2015، أنه يتيم الأبوين ولا يعرف من هي عائلته أو أخوته، وأنه تربى في دار أيتام.

من جهتها نشرت مشاعل انها قبلت الخطوبة.