نقاد يكشفون أسباب رفع فيلم “رحلة يوسف” من دور العرض بمصر

بعد أسبوعين من العرض التجاري للفيلم المصري ـ المغربي “رحلة يوسف”، تقرر رفعه من دور العرض؛ بسبب هبوط إيراداته، حيث بلغت حتى الآن 80 ألف جنيه فقط (4700 دولار)، بحسب تقرير غرفة صناعة السينما.

وكشف عدد من النقاد لموقع “إرم نيوز” الأسباب وراء الإيرادات الضعيفة للفيلم، حيث أوضح الناقد نادر عدلي: “العمل يبدو ضخمًا من الناحية الإنتاجية، ولكن السيناريو جاء ضعيفًا إلى حد كبير ويفتقد عنصر الجذب، رغم أنه يعتمد على عنصر الجريمة الخاصة بسرقة مخطوط أثري، ومن سوء حظ هذا الفيلم عرضه في وقت صعب للغاية؛ بسبب الدراسة وانشغال الشارع المصري بالانتخابات الرئاسية، لذا انعكست الظروف على دور العرض”.

وفي سياق الموضوع ذاته، قال الناقد أحمد عبدالرازق: “ضم الفيلم نخبة كبيرة ومهمة من نجوم التمثيل في مصر، ولكنه يفتقد إلى توابل الجذب التجاري، لذا كان من الطبيعي أن تهبط إيراداته ويهدد بالرفع من دور العرض السينمائي بعد أسبوعين، فهناك فرق كبير بين أفلام تصلح للعرض فى مهرجانات وأخرى تراهن على شباك التذاكر”.

فيلم “رحلة يوسف” بطولة: محمد نجاتي وعاطف عبداللطيف وريم هلال وسامي مغاوري وخالد عليش وأمجد مصطفى، ومن المغرب يشارك في بطولة الفيلم: يوسف أزار وموزيس لويس ودعاء آزار وياسمين العوافير، والإنتاج الفني لطارق عثمان، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومحمد علام، وإخراج أندي إسحاق.

وعرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة الـ33 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وهو ثاني تعاون مصري مغربي مشترك بعد فيلم “المرسي أبو العباس”، وهو من نوعية الأفلام الاجتماعية التي تناقش قضايا مهمة في مجتمعاتنا العربية، ويدور في إطار تشويقي، وتم تصويره بين القاهرة وسانت كاترين والمغرب، وتدور أحداثه حول سرقة مخطوط أثري من مصر، ويحاول الأبطال استرداده.