بالصور.. استعدادات ضخمة لاستقبال حفل تامر حسني بالسعودية

تشهد مدينة جدة السعودية، وبالتحديد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، العديد من الاستعدادات والتجهيزات غير المسبوقة لاستقبال الحفل الأول للمطرب تامر حسني، مساء غد الجمعة، بجوار شاطئ البحر الأحمر ومرسى اليخوت، والذي سبق أن طرحت تذاكره في أول مارس الجاري ونفدت بالكامل بعد نحو ساعة فقط.

يقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب “360” ومحمد عبد التواب “LIVE” ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم “PMG”، حيث تم تصميم مسرح ضخم لم يسبق تنفيذه في كل حفلات تامر حسني، ويحاط المسرح بمدرجات بها مقاعد الجمهور والتي تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر، حيث تحمل المقاعد الأمامية اللون الأحمر والتي تليها باللون الأبيض ومقاعد الصفوف الخلفية باللون الأسود.

وتصل مساء اليوم الخميس الفرقة الموسيقة للنجم تامر حسني لإجراء بعض البروفات قبيل إطلاق الحفل الأول لفنان مصري على أرض السعودية، والذي يحظى باهتمام إعلامي كبير من مراسلي الصحف وقنوات الإذاعة والفضائيات المصرية والعربية.

وتواجد خلال تجهيزات الحفل علي الخليل من مكتب النجم اللبناني الكبير راغب علامة لوضع ترتيبات حفل راغب بجدة، والذي من المقرر الإعلان عن موعده خلال الأيام القليلة القادمة.