تزايد أعداد الفاشنيستات يفجّر غضبًا في الكويت‎

هاجم عدد كبير من النشطاء الكويتيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الفاشنيستات، وما ينشرنه من موادّ تسويقية، وعادات اجتماعية مرفوضة في المجتمع الكويتي، تحت هاشتاغ #التحذير_من_الفاشنيستات.

وتتصدّر الكويت، دول الخليج في عدد الفاشنيستات، حيث أنّ مدوِّنات الموضة تمكنّ من استغلال أجواء الحرية هناك -مقارنة بباقي دول الخليج- لبناء شهرة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن أشهر الفاشنيستات في الكويت، نهى نبيل التي يتابعها 5.1 مليون، والدكتورة خلود 3.4 مليون متابع، و روان بن حسين 2.7 مليون على إنستغرام، و فوز الفهد نحو 2 ونصف مليون وأخريات.

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