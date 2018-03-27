“بيتكوين” تهبط دون الـ8 آلاف دولار متأثرة بحظر إعلانات العملات على “تويتر”

هبطت عملة “بيتكوين” الافتراضية في تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 6.74% دون حاجز الـ8 آلاف دولار، على وقع حظر إعلانات العملات على “تويتر”.

وقالت شركة “تويتر” الأمريكية فجر اليوم، إنها ستبدأ تنفيذ حظر لإعلانات تلك العملات الافتراضية اعتبارًا من اليوم.

وسيشمل الحظر الإعلان عن الطرح الأولي للعملات، وعمليات التمويل الجماعي التي تستخدم لجمع المال من خلال تكوين عملات جديدة.

وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، انخفضت “بيتكوين” 6.74% إلى 7925.7 دولار بقيمة سوقية عند 132.1 مليار دولار، وهبطت عملة “إيثريوم” بنسبة 12.67% إلى 462.75 دولار.

كما تراجعت عملة “ريبل” و”بيتكوين كاش”، بنحو 9.76% و8.61%، إلى 0.57 دولار و896.53 دولار، على الترتيب.

وتعاني العملات الإلكترونية من تضييق الخناق عليها، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها، أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم، بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.