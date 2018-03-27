من هو أحمد الفردان الذي غيّر نظرة الفنانة غدير السبتي للزواج؟ (فيديو وصور)

احتفل كل من الفنانة الكويتية غدير السبتي والمخرج البحريني أحمد الفردان، يوم الأحد، بحفل زفافهما، الذي كان حديث الوسط الفني والإعلامي.

وكشفت غدير أنها سوف تقضي شهر العسل مع زوجها بعد انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “روتين”، الذي تشارك فيه إلى جانب نخبة من الفنانين الكويتيين.

وظلت هوية العريس طي الكتمان، واكتفت الفنانة الكويتية آنذاك، بالتوضيح بأنه من الوسط الفني لكنه ليس ممثلًا، ليتبين لاحقًا أنه المخرج أحمد الفردان.

فمن هو العريس أحمد الفردان… وكيف تمكن من تغيير نظرة غدير للزواج؟

أحمد الفردان هو مخرج بحريني شارك بإخراج عدد من الأعمال البحرينية والخليجية، وتعتبر زيجته من الفنانة غدير هي الأولى له، في حين أن هذا الزواج هو الثاني لغدير، وهي أم لشابين، وكانت قد تزوجت بسن صغيرة وتطلقت.

ودرس الفردان في جامعة بالكويت قبل 20 عامًا، حيث كانت غدير زميلته أيضًا، لكن أحمد غادر بعدها إلى الخارج ليتابع تعليمه، ثم قرر العودة إلى بلده البحرين، ومتابعة دراسته فيها.

شاهد.. غدير السبتي تحتفل بزفافها على أحمد الفردان في حفل أسطوري pic.twitter.com/ze38plvqSn — حصر (@hasrdaily) March 27, 2018

والتقى أحمد بغدير العام الماضي خلال تصوير مسلسل “أماني العمر”، حيث شارك أحمد بإخراج العمل، الذي كانت غدير أحد المشاركات فيه أيضًا.

وتطورت العلاقة بينهما لاحقًا، خاصة بعد حديث مشترك بينهما حول الزواج، حيث اتفق كلاهما على أن الزواج هو “مؤسسة فاشلة”، ويبدو أن رأيهما المشترك عزز علاقتهما، ما دفع بأحمد بعد مدة من توطد علاقته بغدير بمصارحتها بحبه لها.

وسبق أن أعلنت غدير أن تغيير وجهة نظرها بالزواج يعود إلى أحمد وحبها له، حيث اعتبرته “نصفها الثاني الذي انتظرته طويلًا”.

وفاجأت الفنانة الكويتية غدير السبتي جمهورها الشهر الماضي حين أعلنت عن نيتها الزواج، برغم أنها عرفت بموقفها السلبي منه، حيث دائمًا ما كررت بأن الزواج “مشروع فاشل”، وأن “الرجال جميعًا متشابهون”.

ورأى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن علاقة غدير وأحمد هي قصة حب تعود إلى أيام الجامعة، وظلت في قلوبهما طوال 20 عامًا، قبل أن تكلل أخيرًا بالزواج.