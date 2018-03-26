بالفيديو.. حفل زفاف الفنانة الكويتية غدير السبتي وأحمد الفردان

وثقت عدة مقاطع “سناب شات” حفل زفاف الفنانة الكويتية غدير السبتي، أمس الأحد، على عريسها المخرج أحمد الفردان.

وأظهرت بداية المقاطع، السبتي، تتحضر بتسريحة الشعر، فيما امتدحتها السيدة التي كانت تقوم بتوثيق المقاطع (دون أن يُعرف إن كانت من قريباتها أم أنها صديقتها الفنانة بثينة الرئيسي).

وفي مقطع آخر، ظهرت غدير بفستان العرس، ثم لاحقًا وهي تدخل قاعة العرس على أنغام أغنية خليجية، ثم ظهرت وهي جالسة في “الكوشة”، فيما قامت بعض الحاضرات بإطلاق الزغاريد.

كما ظهرت فرقة “نواف الشعبية” وهي تدخل إلى قاعة العرس مع قدوم الفردان، الذي قام لاحقًا بالرقص مع غدير وتقطيع الكيك.

وكانت الفنانة الكويتية فاجأت الجميع حين أعلنت عن زواجها، بعد أن سبق وأكدت مرارًا وتكرارًا أن “الزواج مشروع فاشل”.

وقالت في تصريحات سابقة لصحيفة “الراي” المحلية، إن الحب هو من دفعها لإعادة النظر في قرارها هذا، حيث ذكرت أنها غيّرت فكرتها عن الرجال بعد مقابلة زوجها أحمد.

وأعلنت غدير عن زواجها عن طريق صديقتها الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، التي خرجت في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى جانب غدير في مقاطع “سناب شات” وأعلنت عن قرب موعد زواج السبتي.