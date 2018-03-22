كشف تفاصيل جديدة عن مراسيم زفاف الأمير هاري وميغان (صور)

كشف قصر كنستغتون الملكي في بريطانيا، اليوم الخميس، عن مضمون دعوات حفل زفاف نجل ولي العهد، الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، معلنًا البدء في طباعتها في مطبعة خاصة.

وبحسب صحيفة “التلغراف” البريطانية، فقد تم طبع 600 دعوة زفاف، حتى الآن، من بينها 200 للأصدقاء المقربين للأمير هاري وميغان، والذين سيحضرون معهما حفلًا خاصًا، سيقام في منزل فرغمور، بعد انتهاء مراسم زفافهما الرسمية.

وتشمل الدعوات المطبوعة أفرادًا من العائلة الملكية البريطانية، ووالدي ميغان ماركل، وأصدقاء العروسين.

وذكر الحساب الرسمي لقصر كنستغتون في موقع ” تويتر”، أن دعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل طبعت بواسطة دار نشر “بارنارد ووستوود”، التي تولت طباعة العديد من الأمور الملكية وتجليد الكتب للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا منذ عام 1985.

ووفقًا لقصر كنسنغتون، فإن الدعوات طبعت بواسطة حبر تم استيراده من أمريكا، وتمت طباعتها باللونين الذهبي والأسود.

وجاء نص دعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل على النحو الآتي: ” يسر صاحب السمو الملكي أمير ويلز، أن يكون برفقته (فلان) خلال حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير هنري من ويلز والسيدة ميغان ماركل في كنيسة سانت جورج، بقلعة وندسور، يوم السبت 19 مايو/ أيار 2018 في تمام الساعة 12 ظهرًا، والذي سيليه حفل استقبال في قلعة وندسور”.

كما كشفت الدعوات عن الزي الخاص بالضيوف المدعوين لحفل الزفاف، الذين سيحضرون حفلات الزفاف، وهو أن يكون زيًا نهاريًا، ما بين المعاطف أو البذلات الرسمية، أو فستان نهاري بقبعة.

وتكهنت صحف بريطانية أن يدعو هاري الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي أجرى معه مقابلة في راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” خلال عيد الميلاد، إلا أنه لن يدعو الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ولا نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت كلوديا جوزيف التي تكتب عن السيرة الذاتية لأفراد من العائلة الملكية، إن هاري لا يريد القيام بأية خطوة لها تبعات سياسية قد تسبب حرجًا لجدته الملكة.

وأضافت أن خيارات هاري وماركل حتى الآن تشير إلى أن زفافهما سيكون أكثر خصوصية من زفاف أخيه وليام على كيت ميدلتون.