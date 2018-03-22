هاني شاكر يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان المصري هاني شاكر لوعكة صحية مفاجئة، صباح اليوم الخميس، أثناء تواجده في محافظة الإسكندرية.

وعلى إثر هذه الوعكة تقرر تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته، غدًا الجمعة، الموافق ٢٣ مارس/آذار على مسرح “سيد درويش” بالإسكندرية لأجل غير مسمى.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد آخر للحفل، وذلك وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية للفنان “شاكر” على موقع “فيس بوك”.

وكان الفنان المصري قد شارك، قبل 14 ساعة فقط من وعكته، جمهوره بمقطع فيديو له أثناء قيامه بعمل بروفات الحفل مع فرقته الموسيقية، استعدادًا للحفل.

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قدمها الفنان المصري هاني شاكر هو كليب “وعد مني”، والتي طرحها بالتزامن مع عيد الحب.