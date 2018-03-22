عبير شمس الدين: إطلالاتي على الجمهور ستختلف في رمضان المقبل (فيديو إرم)

عبير شمس الدين: إطلالاتي على الجمهور ستختلف في رمضان المقبل (فيديو إرم)

المصدر: ربى الحايك - إرم نيوز

أكّدت النجمة السورية عبير شمس الدين في حديث خاص مع إرم نيوز أن إطلالاتها على الجمهور ستختلف في رمضان المقبل، حيث ستقدم أعمالًا وشخصيات تعتبر جديدة عليها، وتقدمها لأول مرة مثل شخصيتها في مسلسل “أولاد الشر” إخراج طارق سواح، والذي تقدم فيه شخصية مختلفة من ناحية الشكل والمضمون.

 إضافة إلى دورها في مسلسل “فرصة أخيرة” حيث تقدم شخصية فتاة لم تتزوج مما يؤثر على علاقتها مع نفسها ومع الآخرين.

وبينت الفنانة أنها لم تكن تهتم كثيرًا سابقًا بإطلالاتها، بينما بدأت قبل مدة بالتركيز على هذا الجانب الذي يلعب دورًا مهمًا في تطوير الفنان وتجديد تجربته.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً