وفاة والد الفنان الإماراتي عبدالله الوسمي

فجع الفنان الإماراتي من أصل عُماني، عبدالله الوسمي، بوفاة والده بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلن الوسمي خبر وفاة والده، أمس الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “انستغرام”، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله بعد صراع طويل مع مرض السرطان.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال”.

وسبق للوسمي أن فجع بوفاة زوجته في سبتمبر/أيلول 2011، إذ توفيت بشكل مفاجئ وهي نائمة.

فيما كانت وفاة خاله من أسباب اعتزاله عام 2010، حيث أعلن تخليه عن الفن نهائيًا وتبرؤه من جميع أعماله الفنية، مبينًا أن وفاة خاله الذي كان مقرّبا منه جدًا أثرت عليه بشكل كبير.