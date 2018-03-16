المغرب يوقف برنامجًا إذاعيًا أساء إلى سمعة المصابات بالسرطان

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب قرارًا بوقف بث إذاعة “شذى إف إم” لمدة أسبوعين كاملين، في الوقت المخصص لبرنامج الفتاوى “دين ودنيا”؛ بسبب جواب اعتبرته الهيئة مهينًا للمرأة، ومخلًا بالمنظومة القانونية والتنظيمية.

الجواب الذي سبق أن خلق نقاشًا حادًا في المغرب، صدر عن الضيف الدائم في حلقة 19 يناير المنصرم، ردًا على سؤال من أحد المستمعين بخصوص الحكمة من العدة عند المرأة الأرملة والمطلقة.

فاستعمل المفتي، الذي يُقدّم على أنه شيخ وداعية، في جوابه عبارات قطعية من قبيل “أكثر النساء عرضة لسرطان الرحم هن النساء اللواتي يتعاطين الدعارة والخيانة الزوجية”.

واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا الجواب لا يستجيب للعديد من الضوابط، كعدم وصم المرضى مما قد يدفع بالنساء إلى العزوف عن الكشف المبكر، ويعرض حياة المصابات منهن بالسرطان للخطر.

كما أن المفتي لم يستند إلى أي معلومات علمية دقيقة أو مصادر مؤكدة، والمذيعة بدورها لم تتدخل للتحفظ على ما جاء على لسانه.

القرار الذي سينشر في الجريدة الرسمية يُلزم الإذاعة ببثه أسبوعيًا خلال التوقيت الاعتيادي لبدء برنامج دين ودنيا.

وسبق أن تلقت شركة “شذى راديو” إنذارًا بخصوص البرنامج نفسه خلال سنوات 2014 و 2015 و 2016.