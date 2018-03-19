الإعلامي الكويتي شعيب راشد يعقد قرانه.. وشخصية الزوجة مجهولة

أعلن الإعلامي الكويتي المثير للجدل شعيب راشد الهاجري، عن عقد قرانه وذلك بشكل مفاجئ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيما بقية شخصية “سعيدة الحظ”مجهولة، وسط تكهنات من المعلقين والمتابعين.

وكتب شعيب عبر صفحته، أول أمس السبت: “الحمدلله .. بالأمس عقدت قراني، دعواتكم لي بالتوفيق والسعادة، وتمنياتي لكم ولمن تحبون الخير والسعادة”.

وتبين الصورة التي نشرها شعيب أن عقد القران تم على ما يبدو خارج الكويت أو أن الثنائي سافر فور قيامه بعقد القران.

الحمدلله .. بالأمس عقدت قراني

دعواتكم لي بالتوفيق والسعادة ????????????

وتمنياتي لكم ولمن تحبون الخير والراحة ???? pic.twitter.com/GSzGHFuP9c — شعيب راشد (@Sh3aib) March 17, 2018

واشتهر الإعلامي الكويتي ببرنامجه المثير للجدل “سوار شعيب“، والذي يطرح من خلاله مواضيع جريئة مع ضيوفه.

وشعيب من مواليد الكويت (35 عاما) ودرس في جامعة الكويت في قسم الإعلام تخصص صحافة، وحقق نجاحا كبير في نشاطه الإعلامي.