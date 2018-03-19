شجار وفوضى في حفل الفنان محمد منير (صور)

شهد الحفل الفني الذي أقيم في معبد الكرنك بمدينة الأقصر المصرية للفنان محمد منير، حالة من الفوضى بسبب الكثافة الجماهيرية والتي تجاوزت 40 ألف شخص.

وتدخلت قوات الأمن بعد حدوث مشاجرة على كرسي بين أحد أبطال العرض المسرحي “سلم نفسك” وفرد من جمهور منير؛ ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى.

ومع تأخر صعود منير إلى مسرح، بدأت الهتافات تعلو “عاوزين منير” قبل أن يتدخل الأمن لتهدئة الموقف.

ومع ظهور محمد منير اشتعلت الأجواء والهتافات، وبدأ الكنج الغناء بأغنية “عروسة النيل يا سمرا .. يا حتة من السما .. صورتك جوه قلبي ملحمة”.