من بوسي إلى طارق لطفي.. نجوم يعودون إلى السينما بعد غياب لأعوام

تشهد السينما المصرية حالة من الرواج والانتعاش، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج بحسب رأي أعضاء غرفة صناعة السينما، وعاد إلى “البلاتوهات” عدد كبير من المخرجين بعد غياب طويل، أمثال خالد يوسف الغائب منذ 8 سنوات، وخيري بشارة.

وتشهد الأيام المقبلة عودة عدد من نجوم التمثيل إلى السينما بعد غياب طويل أيضًا، ويرصد “إرم نيوز” في هذا التقرير أبرز نجوم الفن العائدين للعمل.

طارق لطفي

استطاع الفنان طارق لطفي أن يعلن عن وجوده بشكل مميز بعد عدد من المسلسلات عبر شاشة التلفزيون، منها “بعد البداية” و”شهادة ميلاد”، لذا تحمست له مؤخرًا شركات الإنتاج السينمائي وسيعود إلى السينما بعد غياب 8 سنوات بفيلم “122”.

وكان آخر أعمال لطفي على شاشة السينما فيلم “أزمة شرف” مع أحمد فهمي وغادة عبدالرازق ومنة فضالي وأشرف مصيلحي، من تأليف طارق بركات، وإخراج وليد التابعي، وبعدها ظهر كضيف شرف في فيلم “بنتين من مصر” مع المخرج محمد أمين وبطولة زينة وصبا مبارك.

ويشارك في بطولة فيلم “122” أحمد داوود وأمينة خليل وجيهان خليل وأحمد الفيشاوي ومحمد لطفي وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف عريبي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي ومن المحتمل طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

وفاء عامر

منذ عام 2011 لم تشارك الفنانة وفاء عامر في أي عمل سينمائي حيث كان فيلم “كف القمر” هو آخر أعمالها وشاركها البطولة الفنان الراحل خالد صالح وحسن الرداد وجومانة مراد، ورغم تفرغها للتلفزيون إلا أن الحنين للسينما دفعها للعودة من خلال فيلم “كارما” تأليف وإخراج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد وغادة عبدالرازق.

وقد انتهى خالد يوسف من تصويره بالكامل وجاري عمل المونتاج و”الأفيشات” وتأكد طرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر.

عزت العلايلي

بعد غياب ما يقرب من 20 عامًا يعود الفنان الكبير عزت العلايلي إلى شاشة السينما بفيلم “تراب الماس” قصة وسيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، والفيلم بطولة آسر ياسين، وانتهى فريق العمل من التصوير بالكامل وينتظر العرض التجاري.

بوسي

فيلم “العاشقان” إنتاج عام 2001 هو آخر أعمال بوسي على شاشة السينما، وهو من إخراج وبطولة الراحل نور الشريف، وقد فشل فى تحقيق إيرادات، ولذا فضلت بوسي الابتعاد عن الساحة.

ومؤخرًا جمعت بوسي والمخرجة إيناس الدغيدي عدد من جلسات العمل، حيث رشحتها إيناس للمشاركة في بطولة فيلمها الجديد والمنتظر أن يبدأ تصويره في أيار/ مايو المقبل، ويناقش العمل قضية “قهر المرأة” في المجتمعات العربية.