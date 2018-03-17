تطورات جديدة بوفاة الطالبة المصرية “مريم” ببريطانيا (فيديو)

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، اليوم السبت، تشكيل لجنة بمشاركة أعضاء من النيابة العامة للسفر إلى بريطانيا من أجل الاطلاع على ملابسات وفاة الطالبة مريم عبدالسلام، والتي لقيت مصرعها جراء اعتداء عنصري.

وجاءت التوجهات المصرية بعد ساعات قليلة من إعلان أسرة الفتاة قيام شرطة مدينة نوتنغهام البريطانية بإطلاق سراح الفتاة المتهمة بالاعتداء على ابنتها.

وقال والد الطالبة إنهم فوجئوا بإبلاغهم من محامي ابنتهم بإطلاق الشرطة سراح المتهمة في وفاتها بكفالة مشروطة، داعيًا مصر إلى التحرك والمشاركة في تلك التحقيقات للقصاص لابنته.

وأوضح جمال محفوظ، عضو البرلمان المصري، أن البرلمان بدأ التحرك فعليًا بشأن قضية الطالبة مريم من خلال توجيهه استدعاء لعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، وكذلك الحصول على موافقة من رئاسة البرلمان والحكومة بتشكيل لجنة للسفر إلى بريطانيا للإطلاع على التحقيقات كافة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماع خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جديد يظهر جانبًا من الاعتداء على الطالبة مريم داخل حافلة، حيث أظهر المقطع قيام الفتيات المتهمات بالاعتداء علها بتوجيه كلمات وشتائم عنصرية لها، قبل الاعتداء عليها بدنيًا.

وتوفيت مريم مؤخرًا بمستشفى في لندن، متأثرة بجراحها جراء الاعتداء والسحل على يد فتيات في مدينة نوتنغهام، حيث قالت الخارجية حينها إنها تتواصل مع أسرة المواطنة عبر السفارة والقنصلية العامة المصرية في لندن.