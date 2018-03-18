منى عراقي وتهمة “الفعل الفاضح”.. القضاء المصري يصدر حكمه

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة الإعلامية منى عراقي المذيعة بقناة “المحور” من التهم الموجهة إليها بارتكاب فعل فاضح، وتشويه صورة الرجل المصري.

وأحيلت “عراقي” إلى المحاكمة عقب انتقادات وجهت إليها بسبب ذكرها عبارات خادشة وصادمة عن العلاقة الجنسية، وإهانة الرجال بعبارات مسيئة خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها “انتباه”.

وجاء الحكم الصادر من محكمة جنح مصر القديمة بعد إطلاعها على الفيديو المرفق بالبلاغ المقدم ضد الإعلامية المصرية، وكذلك سماع أقوالها ومرافعة فريق الدفاع عنها، والذي دفع ببطلان التهم الموجهة إليها، كونها مذيعة ويحق لها تناول كافة الموضوعات التي تهم الشارع المصري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت “عراقي” إلى محكمة الجنح بعدما حققت في بلاغ من أحد المحامين يتهمها بارتكاب فعل فاضح علني يخدش الحياء العام، وتشويه صورة الرجل المصري، إلى جانب نشر أخبار كاذبة.

وأثارت الإعلامية منى عراقي ضجة كبيرة بالشارع المصري خلال شهر فبراير الماضي، بعدما تلفظت بألفاظ خارجة خادشة للحياء العام على الهواء زعمت خلالها أن الرجل المصري لا يفكر إلا بغريزته، ولا يشغله إلا الجنس.

و”عراقي” أحد الأوجه الإعلامية المثيرة للجدل في مصر، وسبق أن أثارت انتقادات واسعة في البلاد على خلفية القضايا التي تتناولها، كالشذوذ الجنسي، ولقائها بـ”مثليين”، وغيرها.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، شهد الإعلام المصري المرئي ما يزيد عن 14 واقعة لإيقاف إعلاميين عن الظهور على شاشات القنوات الفضائية المصرية، لأسباب متباينة، بعضها سياسي والآخر مهني وأخلاقي.