سميرة القادري: مشروعي الغنائي ليس تجاريًا.. ولن أتنازل عن اللون الأندلسي

قالت المطربة المغربية سميرة القادري، إنها تشعر بالفخر للغناء أمام معبد الكرنك، بجوار النجم المصري محمد منير، في ختام الاحتفالات في الأقصر،عاصمة الثقافة العربية.

وأضافت في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” أن الوقوف بجانب محمد منير، أشاع فرحة كبيرة، قائلة: “يعجبني محمد منير، لأنه مدرسة مختلفة في الغناء، ولديه قاعدة جماهيرية عريضة، ويحاول التجديد من نفسه دائمًا”.

وعن الاتهام الموجه لها بعدم انتشار لونها الغنائي، تابعت:”أقدم اللون الأندلسي، وهو صعب جدًا، وأعمالي الغنائية مزيج بين الشرقي والغربي، رغم أن الانتشار دائمًا من نصيب الأعمال التجارية، ولكنني لن أتنازل عن مشروعي، وأحاول تنفيذه مهما طالت الخطوات”.

وبشأن لونها الغنائي، وهل سبقها إليه أحد، اختتمت القادري بالقول:”لوني الذي يميل إلى اللون الأوبرالي قدمته أسمهان، وعبد الوهاب، والرحبانية، وماجدة الرومي، وأنا منحازة إلى اللغة العربية، ورغم صعوبتها أجدها مرنة، ورشيقة، عندما يتم وضعها في قوالب موسيقية”.