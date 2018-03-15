بعد إعلانه عن حفل خيري.. فنان كويتي ينتقد من يحرمون الغناء

رد الفنان الشعبي الكويتي، خالد الملا، على منتقديه بسبب الحفل الخيري الذي أعلن عنه مؤخرًا، مستغربًا من اعتراض البعض على الحفل بحجة أن “الغناء حرام”، متسائلًا: “أين الحرام في حفل خيري لأشخاص محتاجين؟”.

وأعلن الملا من خلال مقطع فيديو نشرعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابه من تبرير المعترضين على الحفل بأنه “مخالفة للشريعة”، في حين أن هناك حفلات غنائية تقام بغرض تجاري وبأسعار غالية دون اعتراض من أحد.

وطالب الملا المعترضين على الحفل والذين يحرمون الغناء، بالمساهمة في مساعدة السجناء وإخراجهم، بدلًا من الاعتراض على حفل خيري، الغاية منه تسديد ديون السجناء الغارمين لإطلاق سراحهم قبل شهر رمضان.

وتابع الملا في ذات المقطع: “من يملك المال الحلال ليس مضطرًا إلى حضور الحفل، وبإمكانه الذهاب إلى السجن ودفع الديون التي في ذمم السجناء الغارمين”.

وكان الحفل الخيري الذي أعلن عن إقامته الفنان خالد الملا والذي سيتم من خلاله وضع صندوق للتبرعات يتم عبره التبرع؛ من أجل تسديد ديون الغارمين قبل شهر رمضان، قد أحدث سجالًا بين النشطاء الذين انقسموا إلى فريقين: أحدهم داعم للحفل والآخر معترض عليه لدواعٍ شرعية.