بالفيديو.. سعودي يضرب ابنه المعاق بوحشية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، يظهر شخصًا يضرب قاصرًا، مرة بحزام ومرة بحبل وثم بعصا غليظة، فيما بدا الفتى عاجزًا عن الدفاع عن نفسه.

وقالت امرأة عبر المقطع الذي وثّقته، وظهر به فتى يبدو مقعدًا، أن الرجل هو والد الابن وزوجها ويعذّب ابنه بطريقة قاسية.

وناشدت وهي متأثرة: “لمن يسمع كلامي هذا وكل من يستطيع أن يساعدني، داخلة على الله وعلى كل من يساعدني، أنا مريضة وعندي السكر، وإنسانة وحيدة ماعندي شخص يساعدني، ولدي صار عليه حادث من 3 سنوات، وحتى الان ما قدرت اعالجه، وابوه مريض مختل عقليا، لا يقدر يهتم بنفسه حتى يهتم فيه.. أنا داخلة على الله أو من يسمعني.. يساعدني بهذا الانسان مريض، وابوه مختل عقليا يضربه ويعذبه لانه مريض.. داخلة على الله اللي يستطيع يساعده ويعالجه..”.

وبحسب ما قاله أحد الناشطين عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ # مريض_نفسي_يعنف_ابنه_المعاق، إنه تم الوقوف على الحالة من قبل وحدة الحماية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم نقل الولد والوالد للمستشفى.

فيما قال، خالد مدخلي، المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية، إنه سيتم التعامل مع الأب وفق الأنظمة التي تمنع العنف الأسري وسيُحاسب على فعلته.

بدوره، لفت أحد الناشطين ويُدعى “هنو”، إلى أنه سبق وتم تداول هذا المقطع، حيث تم أخذ تعهد على الأب بعدم تكرار فعلته.

يذكر أن وسائل إعلام محلية، كشفت أن الواقعة حدثت في منطقة جازان، وأن الأم مطلقة، فيما ذكرت صحيفة “عاجل” أن محافظ أحد المسارحة، عبدالله الريثي، أصدر توجيهات فورية بالوقوع على حالة الشاب المعاق والمعنف من قبل والده الذي يعاني من مرض نفسي.