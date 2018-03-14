الراقصة الروسية “جوهرة” تعود إلى مصر لإحياء حفلات جديدة

عادت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ”جوهرة” إلى مصر الأربعاء، لاستئناف مشوارها الفني في البلاد، رغم حالة الجدل التي صاحبت مسيرتها خلال الفترة الأخيرة.

ووصلت الراقصة إلى مطار القاهرة قادمة من روسيا، لاستئناف نشاطها الفني بالحفلات والأفراح والأفلام، التي تعاقدت على العمل فيها.

وكانت “الجوهرة” قد أثارت جدلًا كبيرًا لاتهامها بالتحريض على الفجور، بسبب رقصة مُثيرة.

هذا وتراجعت السلطات المصرية في شباط/فبراير الماضي، عن قرار ترحيل الراقصة الروسية مع استمرار عملها في مصر.

وظهرت الراقصة الروسية في فيديو متداول وهي ترتدي بدلة رقص شبه عارية، تظهر فيها مفاتن جسدها وتشير إلى أجزاء حساسة من جسدها بغرض الإثارة.

وكانت قوات الشرطة السياحة، قد ألقت القبض على الراقصة التي تقدم فقرات رقص شرقي في أحد الملاهي الليلية بشارع الهرم في منطقة الجيزة، عقب انتشار الفيديو الخاص بها قبل أن يتم إخلاء سبيلها.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة القبض على عدد من الفنانات الاستعراضيات؛ لاتهامهن بإثارة الغرائز من خلال مقاطع وكليبات تحمل إيحاءات جنسية.