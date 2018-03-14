تشييع الفنان عبدالله الباروني.. جنازة “صامتة” رغم صدمة وفاته المفاجئة (صور)

رغم حادثة وفاة الفنان الكويتي، عبدالله الباروني (44 عامًا)، التي أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي والفني، وأدت إلى تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن تشييع جنازته مر بصمت.

وعلى خلاف العديد من المشاهير، مر خبر الجنازة مرور الكرام، إذ اكتفت صحيفة “الرأي” المحلية بإيراد الخبر في أسطر قليلة، مؤكدة أن جثمان الفنان الكويتي ووري الثرى عصر أمس في مقبرة الصليبخات.

وذكرت الصحيفة، التي وثقت الجنازة، أن عددًا قليلًا من الفنانين حضر تشييع الباروني الذي وصل جثمانه في الساعة الرابعة عصرَ أمس، إذ ظهر منهم الفنانان داوود حسين وحسن البلام، لكن غياب الفنانين لم يمنع توافد الكثير من المعزين إلى الجنازة.

يذكر أن الفنان عبدالله الباروني، توفى فجر أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ مع تأكيد مقربين منه أنه كان بصحة جيدة.

ولم يتضح بعد سبب وفاة عبدالله الباروني فيما رجحت مصادر كويتية أنها ناجمة عن أزمة قلبية.