عائلة المصمم الشهير “فيرساتشي” تتبرأ من مسلسل يعرض قصة مقتله

تستعد شركة “توينتي فيرست سنشري فوكس” الأسبوع المقبل لعرض مسلسل يعرض حياة المصمم الإيطالي الشهير جياني فيرساتشي، ويلعب بطولته كلٌّ من الفنانة بينلوبي كروز والمغني ريكي مارتن.

وتعد قصة مقتل “فيرساتشي” من القصص الذي ظلت لغزًا، وحيكت حولها قصص كثيرة، إذ لقي المصمم الإيطالي مصرعه بالرصاص على يد سفاح يدعى “آندرو كونانان” عند مدخل منزله الساحلي في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية عام 1997.

وأعلنت شركة “فيرساتشي” في بيان، أمس الاثنين، أنها “لم تعط إذنًا ولم تشارك في المسلسل التلفزيوني”.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن الشركة اعتبرت أن المسلسل غير قائم على دلائل؛ لأنه مستوحى من كتاب لم تتم إجازته وهو كتاب “فالغر فيفورس” من تأليف مورين أورث.

يذكر أن فيرساتشي أسس عام 1978 بيت الأزياء الذي يحمل اسمه ويشتهر بشعار رأس ميدوسا، وفي 2014 اشترت شركة “بلاكستون” الأمريكية الخاصة حصة 20% فيه.

وتدير الشركة حاليًا “دوناتيلا” وهي شقيقة جياني وتتولى أيضًا، منصب نائب رئيس المجموعة.