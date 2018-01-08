باسم مغنية ضيف شرف في مسلسل “طلعت روحي”

وافق الفنان اللبناني، باسم مغنية، على المشاركة كضيف شرف، في المسلسل المصري “طلعت روحي”، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني ليسجل التعاون الثاني على التوالي مع المنتج محمد مشيش بعد مسلسل “لا تطفئ الشمس” الذي عرض في رمضان الماضي وجسد خلاله شخصية “نديم”.

وقال مغنية في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إنه “سعيد للغاية بالتعاون مع مشيش في العمل، خاصة إنه منتج مميز وأعماله كلها ناجحة”.

وأضاف أن “العمل يدور حول 45 حلقة وأنه سيشارك في الأحداث كضيف شرف، وأنه سيقدم دورًا مختلفًا تمامًا عن الأدوار التي قدمها من قبل، وهذا سر حماسه للعمل”، مؤكدًا أنه “سوف يصل إلى القاهرة خلال ساعات من أجل التحضير للعمل”.

ومسلسل “طلعت روحي” يشارك في بطولته نيقولا معوض وهبة عبدالعزيز وإسلام ابراهيم ومن تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي.

يذكر أن مغنية انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسل “ثورة الفلاحين” المقرر عرضه في لبنان وأغلب الدول العربية، ويتناول ثورة حدثت في لبنان ضد ظلم البشاوات للفلاحين، ويجسد خلاله شخصية رامح أحد البكوات الذين تقوم ضدهم الثورة وهي أحداث حقيقية بلبنان.