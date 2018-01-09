أسعد فضة يكشف عن جديده ورأيه في الدراما السورية (فيديو إرم)

كشف الفنان السوري القدير أسعد فضة في حديث خاص مع موقع “إرم نيوز” عن جديده وتحضيراته لموسم 2018، مبينًا أنه يشارك في بطولة مسلسل “فرصة أخيرة” من إنتاج شركة “قبنض” للإنتاج والتوزيع الفني مع المخرج فهد ميري.

وكشف فضة، أثناء لقائه في كواليس تصوير العمل، عن طبيعة شخصيته التي يقدمها والتي تبدأ مع أحداث العمل بفكر سلبي غير متحضر حول الكثير من الأمور المتعلقة بالمرأة والتي ما تلبث أن تتغير مع تقدم الأحداث.

كما تحدث عن رأيه بواقع الدراما السورية بظل الأزمة التسويقية الحالية، وتوجه بعض الأعمال إلى تناول قصص وحكايات تقترب أكثر من الحياة الاجتماعية للأسرة، لتبتعد عن واقع الأزمة السورية.