بالفيديو.. ماذا قال الفنان زهير عبد الكريم عن ضعف مستوى الدراما السورية؟

كشف الفنان السوري زهير عبد الكريم عن دوره في المسلسل الجديد “وهم” الذي يعمل على إخراجه المخرج محمد وقاف، إذ يؤدي فيه الفنان دور وزير سابق يترشّح لمجلس الشعب ويتسم بالدهاء والبحث عن مصالحه.

وحول المستوى الفني الذي وصلت إليه الدراما السورية، قال عبد الكريم لـ”إرم نيوز” إن “الدراما السورية تحتاج إلى نص جيد يحاكي الواقع الحالي الذي تمرّ به سوريا”.

وأكد الفنان السوري “أهمية وجود دعم للدراما السورية ورقابة على الأعمال الفنية ذات المستوى الضعيف، التي اعتبرها من مفرزات الحرب”، مشددا على “ضرورة وجود متابعة مستمرة لهذه الدراما”.