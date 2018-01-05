يارا بمفاجأة جديدة في برنامج تلفزيوني بدبي (فيديو)

أعلنت النجمة اللبنانية “يارا” عن مفاجأة سارة لمتابعيها، مع بداية العام الجديد، بإعلان انضمامها إلى لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج “نجوم بلا حدود” المقرر عرضه قريبًا عبر فضائية “الآن” الإماراتية.

وشاركت “يارا” متابعيها بفيديو عبر إنستغرام، أعلنت فيه المفاجأة قائلة:”لدي مفاجأة جديدة لكم، خاصة لكل واحد بيحب “السوشيال ميديا” ويريد التخصص فيها.. الموسم الثاني من برنامج “نجوم بلا حدود” سيبدأ، وسأكون في لجنة التحكيم التي ستختار وتقيّم المشتركين”.

وتشارك “يارا” ضمن لجنة التحكيم إلى جانب مواطنها الإعلامي الشهير “طوني خليفة”، والشيف الأردنية المصرية غادة التلي، ومقدم البرامج المصري “وائل منصور”، ويدور حديث عن انضمام “كارول سماحة” والمطربة السعودية وعد.

و”نجوم بلا حدود” هو أول برنامج من نوعه في العالم العربي مخصص للمواهب المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويهدف إلى منح الطاقات المبدعة فرصة لتقديم صورة مشرقة عن الشباب العربي، وتعزيز مفهوم التنافس الخلاق لديهم.