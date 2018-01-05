“إنستغرام” يفاجئ مستخدميه بميزة رائعة طال انتظارها

قررت إدارة تطبيق “إنستغرام”، المملوكة من قبل شركة “فيسبوك” إتاحة ميزة رائعة طال انتظارها وطالب بها الملايين من مستخدمي التطبيق المخصص لنشر الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، خلال الفترة الماضية.

وتعتزم “إنستغرام” إطلاق خدمة جديدة، تجري حاليًا اختبارات مكثفة عليها قبل إتاحتها للجميع، تمكن مستخدمي التطبيق من مشاركة قصصهم التي تسمى “Story” عبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتس آب”، المملوك لشركة “فيسبوك” أيضًا.

وكان موقع “TechCrunch” التقني الشهير أول من رصد اختبارات تلك الميزة على عدد من أجهزة مستخدمي التطبيق في البرازيل، حيث اكتشف بعض المستخدمين ظهور قائمة يوجد بها خيار لتبادل قصص “إنستغرام” عبر تطبيق “واتس آب”، وبعد تحديد هذا الخيار ستظهر الصورة نفسها أو الفيديو في “واتساب” مع شعار “إنستغرام” صغير في الزاوية السفلى.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الشركة تعمل على تمكين مستخدمي تطبيق “إنستغرام” من تبادل الصور العادية والمزينة وملفات GIF ومقاطع الفيديو مباشرة عبر تطبيقاتها.

وتقول الصحيفة إن قصص “إنستغرام” سوف تنشر بشكل طبيعي كأي ملف يشاركه المستخدم في حالة “الواتس آب” وستكون مشفرة أسوة بباقي رسائل التطبيق المشفرة، كما أنها ستختفي بعد 24 ساعة.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه شركة “سناب شات” من جانبها أيضًا أنها تعمل على إنجاز طريقة تسمح للمستخدمين بنشر المقاطع والصور عبر أي مكان على الويب. وستطلق عليها اسم “قصص في كل مكان” أو “Stories Everywhere” بهدف منح “سناب” وجودًا أكبر على هواتف المستخدمين.

وبعكس “سناب” يبدو أن خطط “فيسبوك” لا تطمح إلى أن تصل إلى ذلك الحد، ولكنها تسعى إلى توسيع نشر القصص خارج تطبيق “إنستغرام” فقط حاليًا لتعزيز مكانة التطبيق في السوق ورفع معدلات التحميل والاستخدام حول العالم.

وقال متحدث باسم الشركة إنها تسعى دائمًا لعمل تجارب لتحسين تجربة الاستخدام والتواصل عبر “إنستغرام” وجعلها أسهل لتبادل أي لحظة مع الناس الذين يهمكم أمرهم”.