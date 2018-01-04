ردود فعل غاضبة على تعليقات شيرين بشأن قطر (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، جدلاً وغضبًا واسعًا في مصر؛ عقب تداول مقطع مصور لها، نشرته على صفحتها الرسمية على “يوتيوب”، تضمن تسجيلًا لبث مباشر كانت قد أطلقته عبر حسابها بموقع “إنستغرام” في إحدى حفلاتها، تضمن تصريحات حول قطر.

واستفاضت شيرين، التي عانت من أزمات متوالية مؤخرًا، في مدح جمهورها القطري، والتعبير عن حبها لقطر والقطريين، بينما اكتفت بعبارات مقتضبة عند إشارتها لجمهورها في الدول العربية الأخرى.

وقالت الفنانة المصرية في المقطع: “حبيبة قلبي قطر.. القطريون حبايب قلبي وعلى دماغي من فوق، وهيفضلوا على دماغي”؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت أن التفاوت في مستوى المدح والإشادة فيه، تعبير عن موقف سياسي.

وأثارت تصريحات شيرين انتقادات عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض أنها مستمرة في إهانة دولتها، ورفض مواقفها السياسية وتجاهلها، وتتحدث دون أن تفكر، بينما حاول البعض التهدئة، وقالوا إنها تقصد الشعب القطري، وليس الإدارة السياسية.

وأكدت شيرين لجمهورها في حديثها، أنها قوية ولا يهمها أي شيء، ولن تهتز بسبب أي أزمات، مشددة على أنها تمتلك وجهًا واحدًا وليس وجهان، ولا تخشى أي شيء.