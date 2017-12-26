الأوقاف المصرية: تصريح شيرين رضا عن الأذان “غيرة زائدة” على الإسلام

دافعت وزارة الأوقاف المصرية عن الممثلة المصرية شيرين رضا بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول الآذان في المساجد.

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف جابر طايع قال إن الوزارة تفهمت كلام شيرين رضا تمامًا، واعتبرته غيرة زائدة على الإسلام.

وكانت رضا، قد طالبت بتفعيل قرار يقضي بتوحيد الأذان في المساجد؛ احترامًا للسكان الذين ينزعجون من صوت المؤذن الذي وصفته بـ”الجعير”، بالإضافة إلى عدم فزع السائحين عندما يزورون مصر.

وأضاف طايع في تصريحات تلفزيونية الثلاثاء، أن الوزارة تختار المؤذنين بدقة فائقة لكي تُريح المواطنين في أداء شعائرهم الدينية، لافتًا إلى أن 100% من المساجد تخضع لإشراف الأوقاف.

وأوضح أن مشروع قانون الأذان الموحد تعطل بسبب سرقة بعض الريسفرات الخاصة بالأذان الموحد من المساجد بعد ثورة 25 يناير، مبينًا أن شعائر الصلاة لا يجب إذاعتها حتى لا تؤذي الناس.

يشار إلى أن تصريحات الممثلة شيرين رضا حول الآذان أثارت جدلًا خلال الأيام الماضية، بين مؤيد لها وداع إلى تفعيل الآذان الموحد، وبين رافض لها بشدة ومنتقدًا طريقتها.