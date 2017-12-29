بالفيديو.. محاولة اعتداء ومشاجرة في حفل تامر حسني بالأردن تتسبب بانسحابه

شهد حفل الفنان المصري تامر حسني الذي أقيم مساء أمس الخميس في قاعة “الأرينا” في العاصمة الأردنية عمّان، فوضى وسوء تنظيم، أدت إلى إيقاف “حسني” حفله وانسحابه منه.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترصد فوضى ومشاجرة في الحفل، دفعت المغني المصري للاعتذار عن إكماله.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني مبررًا الفوضى، أن شركة أمنية خاصة تولت تنظيم الحفل، فيما نفت حدوث أي حالة اعتداء على تامر.

لكن مقطع فيديو أظهر أحد الأشخاص يقترب من الفنان تامر ليلتقط صورة برفقته، إلا أنه وفجأة بدا وكأنه يحاول الاعتداء عليه، حيث ظهر وهو يرفع يده باتجاه الفنان المصري، ما دفع الأمن لإبعاده، كما بدا أن تامر تجنبه. ولم يبد الشاب بحالة طبيعية.

وحاول الفنان تامر حسني، متابعة حفله، لكن شجارًا آخر وقع خلال الحفل، دفعه في النهاية إلى الانسحاب منه.