تامر حسني يعلن عن فريق وتفاصيل فيلمه الجديد

كشف الفنان المصري تامر حسني، عن فريق عمل فيلمه الجديد، موضحًا أن الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان أكرم حسني، سيكونان من ضمن الفريق.

كما قام تامر بتشويق جمهوره لفيلمه الجديد، من خلال الإعلان عن مشاركة نجم ونجمة كبيرين، سيكونان مفاجأة للجميع.

وكتب تامر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “حبيبي وأخويا النجم الفنان أكرم حسني، مبروك يا بطل انضمامك للفيلم الجديد، نورتني يا صاحبي، ومبروك لإخواتي المنتجين، عشرة العمر وصديقي الأستاذ وليد منصور والأستاذ حسام حسني، واخدلي بالك أنت من حسام حسني دي”.

وتابع: “ربنا يكرمك يا حس في أول خطوة، ويكرمنا جميعاً، والنجمة الكبيرة أوي حبيبة قلبي دلال عبد العزيز، وحبيبي وأخويا النجم الكبير محمود البزاوي باشا، والفنان الكوميدي الجميل محمد ثروت، والفنان المتميز أوي وحبيب الكل طاهر أبو ليلة، ولسه في نجم كبير ونجمة كبيرة، مفاجئتين أحلى من بعض”.

واختتم حديثه، قائلاً: “وعباقرة الصورة، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الديكور رامي درّاج، الفيلم قصة تامر حسني وسيناريو وحوار أخويا وحبيبي النجم أيمن بهجت قمر، والفيلم من إخراج المخرج الكبير وأخويا وحبيبي محمد العدل”.