بعد استهزائه بالسعوديات.. إيقاف إبراهيم الصالح عن الظهور الإعلامي

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، اليوم الجمعة، عن إيقافها الممثل الكوميدي إبراهيم الصالح عن الظهور الإعلامي وإحالته للجنة المخالفات لاتخاذ اللازم بحقه.

وكشف المتحدث باسم الإعلام، هاني الغفيلي، عبر صفحته الرسمية “تويتر”، أن “إيقاف إبراهيم الصالح عن الظهور الإعلامي جاء لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالسعودية، كما تمت إحالته للجنة المخالفات الإعلامية المختصة لاتخاذ اللازم نظامًا بشأن المخالفة”.

تم إيقاف "إبراهيم صالح" عن الظهور الإعلامي لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية، كما تم إحالته للجنة المخالفات الإعلامية المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً بشأن المخالفة. — هاني الغفيلي (@haniws) December 22, 2017

وجاء قرار الإيقاف عقب إعادة الممثل الصالح قبل يومين نشر حلقة كوميدية له على صفحته بـ”تويتر”، ينتقد فيها بعض السعوديات ويسخر من طريقتهن في التعبير عن دعمهن للوطن وجنود المملكة، ما أثار غضبًا واسعًا واتهامات بالإساءة، وتشويه صورة المرأة السعودية.

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وشارك ناشطون عبر موقع التواصل “تويتر” في التعبير عن رأيهم بشأن قرار الإعلام، حيث اعتبر كثيرون أن الكوميديا اليوم باتت سطحية وتعاني من خلل، وذلك من خلال هاشتاغ #الاعلام_توقف_ابراهيم_صالح، حيث علق “طارق العزيز”: “أتصور أن ثقافة الضحك والكوميديا بعامة فيها خلل، حيث إننا نضحك من خلال السخرية على طرف آخر والاستهزاء فيه واستصغاره؛ أوالتهريج والاستهبال الفارغ بأحسن الأحوال، وليس من خلال صناعة وصياغة موقف وحدث طريف أو ساخر يثير الضحك منه لا عليه!”.

أتصور أن ثقافة الضحك والكوميديا بعامة فيها خلل ، حيث أننا نضحك من خلال السخرية على طرف آخر والاستهزاء فيه واستصغاره ؛ أو التهريج والاستهبال الفارغ بأحسن الأحوال ، وليس من خلال صناعة وصياغة موقف وحدث طريف أو ساخر يثير الضحك منه لا عليه !

#الاعلام_توقف_ابراهيم_صالح — طارق العزيز (@t_alaziz) December 22, 2017

وأيد “العنزي”: “يظن أن السماجة التي يقدمها كوميديا، هل تظن القناة ذلك أيضًا”.

وبدورها، قالت “عائشة الشهراني”: “يعتقد هو ومن على شاكلته أن المجتمع تافه ويسعى للضحك فقط ولو على حساب كرامة أهله، حقيقة أول ما ظهر هذا وأشباهه كان المجتمع فيه عقليات غير واعية إنما الآن المجتمع بمختلف أعماره أصبح أكثر وعيًا، ولم يعد ينفع اللعب معه بالاستهبال للوصول للشهرة ..”.

وحمّل “محمد” المسؤولية لمتابعي أمثال الصالح، بقوله: “ما أحد شهرهم وأعطاهم وجه غيركم كل سخيف تلاقي متابعينه بالملايين و تسألهم ليه ؟؟ قالوا نبي نشوف ايش عندهم”.

#الاعلام_توقف_ابراهيم_صالح

ما احد شهرهم وأعطاهم وجه غيركم كل سخيف تلاقي متابعينه بالملايين و تسألهم ليه ؟؟ قالوا نبي نشوف ايش عندهم ???? — م ح م د (@moalasiri) December 22, 2017

وأشاد آخرون بقرار وزارة الإعلام الذي اعتبروه عقوبة ملائمة لأمثاله من الإعلاميين، بحسب قولهم. فيما شكّك فريق آخر بفاعلية الإجراء القانوني المتخذ، مبينين أنه يشابه إجراءات كثيرة أخرى تم اتخاذها “مؤقتًا” فقط ضد إعلاميين ثم تمّت إعادتهم لاحقًا.