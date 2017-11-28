شاهد بالفيديو ماذا قال عادل إمام عن رحيل الفنانة شادية

“إنها شادية وكفى”، بهذه الكلمات عبر الزعيم عادل إمام عن بالغ حزنه لرحيل الفنانة شادية، التي أعلن نبأ وفاتها اليوم الثلاثاء، عن 86 عامًا بعد معاناة صحية نقلت على أثرها للمستشفى.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة، قال الزعيم إنه كان دائم التواصل مع شادية وتحدث معها أكثر من مرة ويذهب لزيارتها برفقة زوجته، مشيرًا إلى أنها كانت تفضل أن يلقبها بـ”فتوش” نظرًا لاسمها الحقيقي وهو فاطمة.

وأضاف عادل إمام: “بمجرد ظهور شادية على الشاشة كنا نشعر بالبهجة، وأوائل الأفلام التي قدمتني للجمهور كانت مع شادية وتعلمت منها الكثير، وكنت بعبدها وهي معبودة الجماهير”.

وتابع: “شادية فنانة محترمة وحتى اعتزالها كان محترمًا، وهي حبيبة مصر كلها وستبقى معنا بفنها الجميل، وبعد أحداث يناير 2011 سمعت شادية كانت تقول (مصر مالها)”.