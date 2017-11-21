“القاهرة السينمائي” يفتتح دورته الـ39 مستبعدًا النقاد وصنّاع السينما

تجاهلت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الذي انطلقت فعاليات دورته الـ39 مساء الثلاثاء، دعوة النقاد وصناع السينما من منتجين وموزعين، ما ألقى بظلاله على الحفل الذي شهد شغور الكثير من الكراسي.

واهتمت إدارة المهرجان بالتعاون مع قناة “دي. إم. سي” بالتركيز على دعوة النجوم وذلك لصناعة حالة من التوهج والإبهار حيث أرسلت الدعوات فقط للنجوم.

وتسبب حال المسرح بإصابة المطربة السورية أصالة التي قامت بغناء أوبريت الافتتاح “يالي بدعتوا الفنون” بالإحباط وزاد غضبها أنها فور الانتهاء من الغناء لم يقدّم لها الضيوف التحية فخرجت غاضبة.

كما استاء عدد كبير من الضيوف العرب والأجانب بسبب تأخير حفل الافتتاح من الساعة السابعة وهو الموعد المحدد في الدعوات إلى التاسعة والنصف.

كما شهد الافتتاح أيضًا احتكاكًا وصدامًا بين أمن المهرجان وعدد كبير من مراسلي القنوات الفضائية بسبب رغبتهم في التسجيل مع النجوم ورفض الأمن الاقتراب منهم بحجة احتكار قناة “دي إم سي” الحدث.

حضر حفل الافتتاح نخبة من النجوم أبرزهم أحمد حلمي وزوجته منى زكي وإيمي سمير وزوجها حسن الرداد ويسرا وأحمد عز وإلهام شاهين ومحمود حميدة وحسين فهمي وعزت أبو عوف والسورية سولاف فواخرجي.

كما ظهرت على ملامح وزير الثقافة حلمي النمنم علامات الغضب بسبب تحديد كرسي له في الصف الثالث بينما يجلس فنانون في الصف الأول.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مستمرة حتى 30 نوفمبر الجاري ويشارك فيه 157 فيلمًا من 53 دولة ويقام تحت رئاسة الناقدة ماجدة واصف.