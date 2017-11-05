مهرجان القاهرة السينمائي يهدي دورته الـ39 للفنانة شادية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إهداء دورته التاسعة والثلاثين التي تنطلق هذا الشهر، للمطربة والممثلة المصرية شادية التي تمر حاليا بأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

وقالت إدارة المهرجان العريق الذي تأسس قبل 4 عقود في بيان اليوم الأحد: “بقلوب خاشعة ونفوس مؤمنة تتمنى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يمن الله على الفنانة الكبيرة شادية بسرعة الشفاء وتجتاز أزمتها الصحية كي تعود إلى جمهورها العاشق لفنها”.

وتابع البيان: “تعاطفا مع الفنانة الكبيرة في وعكتها الصحية، التي ندعو الله أن تتخطاها بسرعة، تعلن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي إهداء الدورة التاسعة والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري وتستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه إلى الفنانة الكبيرة شادية”.

وقالت أسرة شادية قبل أيام قليلة إن الفنانة المعتزلة نقلت لإحدى المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية، لكنها تكتمت على ملابسات حالتها.

وقدمت شادية على مدى مشوارها أكثر من 100 فيلم للسينما من أبرزها “شيء من الخوف ونحن لا نزرع الشوك، وميرامار، والمرأة المجهولة، ولحن الوفاء، ومعبودة الجماهير والزوجة رقم 13”.