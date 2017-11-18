مصر.. حبس بطلة كليب “عندي ظروف” 4 أيام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

قررت النيابة العامة في مصر، مساء السبت، حبس المطربة شيماء أحمد، المعروفة إعلاميًا بـ”شما”، بطلة كليب “عندي ظروف”، الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر، على مدار اليومين الماضيين.

وجاء قرار نيابة النزهة بالقاهرة، بحبس شما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليها ومثولها أمام النيابة العامة، إثر بلاغ قدم ضدها للنائب العام، على خلفية بث الكليب، الذي اعتبر الكثيرون، أنه يثير الغرائز، من خلال الإيحاءات الجنسية.

ووجهت النيابة لشيما تهمًا، من بينها: التحريض على الفسق والفجور، وبث إيحاءات جنسية من خلال الحركات، والاستعانة بمواد من شأنها إثارة الغرائز، ونشر الرذيلة، بما لا يليق مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع والعمل الفني.

وقالت المطربة في التحقيقات، إنها لم تكن تعلم أن الكليب سيثير الضجة التي حدثت، واصفة نفسها بأنها أداة، في يد مخرج الكليب، وتنفذ توجيهاته، دون قصد إثارة الجدل أو الغرائز، مثلما تم اتهامها.

يذكر أن شيما، أصيبت بحالة انهيار خلال التحقيقات، واستمرت في البكاء، موضحة أن الشهرة أغرتها ، ولم تقصد التحريض على أعمال الفسق والفجور، وأن البعض خدعها، وأوهمها بتقديم العمل.