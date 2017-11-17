الفنان المغربي “الدوزي” يتفوق على لمجرد وأسماء المنور (صور)

حصل المُغنّي عبد الحفيظ الدوزي على جائزة “داف باما” لأفضل فنان مغربي لعام 2017، متفوقًا بذلك على مواطنيْه الأكثر شهرة “سعد لمجرد” و “أسماء المنور”.

ونشر “الدوزي” على حسابه في “انستغرام” صورته الرسمية الخاصة بالجائزة، وكتب عليها:”شكرًا لكم أحبائي دعمكم وتصويتكم ..أحبكم وكفى، الحمد لله”.

وتُمنح جائزة “باما” بناء على تصويت الجمهور في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك، وتويتر، وانستغرام، وغيرها.

ويتواجد “الدوزي” حاليًا في مدينة هامبورغ الألمانية، حيث سيتسلّم الجائزة خلال الحفل الذي سيقام ليلة السبت، ونشر من هناك صورته برفقة الشاب خالد، معلقًا عليها بالقول: “مع الأسطورة”.

ويعرف الجمهور المغربي الفنان “الدوزي” منذ طفولته، حيث دخل مجال الغناء العام 1994 وهو في التاسعة من عمره، وكان بذلك أصغر فنان مشهور في المغرب.

وبدأ الفنان بأداء أغاني “الراي” المشهورة شرق المغرب حيث ينحدر، ثم تطور أداؤه عبر السنوات ليصبح له لونه الخاص، من خلال الأغنية الخفيفة التي تجمع الإيقاعات الغربية مع المغربية .

ويملك “الدوزي” 4 ألبومات، وآخر أغانيه المشهورة أغنية “موجة”، وريمكس “لعيون عينيا”، التي أحيا بها أغنية وطنية قديمة.

وكان “سعد لمجرد” قد فاز بجائزة “باما” لأفضل فنان اجتماعي في الشرق الأوسط، متفوقًا بذلك على أسماء عربية مهمة، لكنه لم يتمكن من السفر إلى ألمانيا لتسلّم جائزته، بسبب منعه من مغادرة التراب الفرنسي على هامش قضية الاغتصاب التي لم تنته أطوارها القانونية بعد.