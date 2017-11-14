مغربي ينتقم من فتاة بطريقة بشعة لرفضها الزواج به

اكتفت المحكمة الابتدائية في المغرب بمعاقبة متهم بالسجن 8 أشهر فقط، بعد انتقامه بطريقة بشعة من فتاة تبلغ “16 عامًا”، أراد الزواج منها رغمًا عنها.

ورفضت الفتاة الزواج من المتهم ؛كونها صغيرة السن، الأمر الذي أغضبه فسدد لها طعنات في مختلف أنحاء جسدها، أجرت على إثرها 28 غرزة.

وقال خال الضحية، لموقع “اليوم 24” المغربي، أمس الاثنين: إن المحكمة الابتدائية قضت بحبس المتهم البالغ “25 عامًا”، 8 أشهر فقط، وهو أمر تسببب بقلق العائلة.

وتابع أنهم سيتقدمون لاستئناف الحكم الابتدائي، معتبرًا أنه حكم “غير منصف”، نظرًا للحالة الصعبة ،التي تعيشها ابنة أخته منذ الاعتداء عليها.

وفي التفاصيل، فإن الشاب المتهم تقدم في سبتمبر/أيلول الماضي لخطبة الفتاة، لكنها رفضت، فتشبث برغبته في الزواج منها، وفي أحد الأيام عاد ،وطلب هاتفها لتفتيشه فرفضت، ليغادر ومعه الهاتف.

لاحقًا، أصر الجاني على إعادة الهاتف للضحية وليس لوالدتها، وعلى إثر هذا توجهت للقائه بعد أن ضرب لها موعدًا، ليقدم على مهاجمتها في الساعة 11 ليلًا، موجهًا لها عدة طعنات في جسدها، أمام أنظار والدتها.

وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، وهي في حالة خطيرة، حيث تسببت لها طعناته بـ28 غرزة في أنحاء مختلفة من جسدها.