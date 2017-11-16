“ياني” معلقا على دعوته لإحياء حفلات موسيقية بالمملكة: “السعودية تمر بفترة تاريخية هامة”‎

رحّب الموسيقي اليوناني العالمي “ياني”، بدعوة المملكة العربية السعودية له لإحياء حفلات على أراضيها.

وظهر ياني في فيديو مصور عبر صفحته الرسمية “تويتر” وهو يتحدث بالإنجليزية في تعليق على الدعوة التي تلقاها من المملكة، مبينًا أنه تلقى دعوة للسعودية مع فرقته لإحياء 4 حفلات، اثنتان منها في الرياض واثنتان في جدة، حيث سيكون الحفل مفتوحًا للجميع.

وقال ياني، إنه سعيد جدًا بتلبية الدعوة وزيارة المملكة، ورؤية السعودية في هذه “المرحلة التاريخية الهامة” التي تمر بها، بحسب تصريحاته.

يذكر أن هيئة الترفيه كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إحياء حفلات لـ “ياني” في المملكة ضمن برنامجها الترفيهي الذي يحمل شعار “شتانا ترفيه”.