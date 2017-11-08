كيف ردت مغنية مشهورة على شخص حاول ابتزازها بصورة “خاصة”؟

ردت المغنية الأسترالية ،وكاتبة الأغاني المشهورة “Sia Furler” بطريقة جريئة وصادمة في نفس الوقت، على أحد الأشخاص ،الذين حاولوا تهديدها ،وابتزازها عبر الإنترنت.

وتعرضت المغنية اللامعة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لمحاولة ابتزاز ومساومة من شخص هددها بنشر صور خاصة وحساسة لها، فما كان منها إلا أن نشرت بنفسها صورة عارية لها مرفقة إياها بتعليق صادم.

ردًا على شخص حاول ابتزازها عبر الإنترنت.. وقالت النجمة مخاطبة الشخص المجهول: “هناك أحدهم يحاول بيع صور عارية لي لبعض الجمهور، أقول له وفر نقودك، ها هي صورة عارية لي بشكل مجاني، كل يوم هو الكريسماس”.

وذكرت أنها علمت عن طريق مقربين منها، بأن أحد الأشخاص يقوم ببيع صورة عارية لها عبر الإنترنت في عطاء للوصول لأعلى سعر.