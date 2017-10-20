أولى اللقطات من زفاف أحمد سعد وسمية الخشاب (صور وفيديو)

بعيدًا عن وسائل الإعلام وعدسات الكاميرات، احتفل المطرب المصري أحمد سعد بزفافه على الفنانة سمية الخشاب، في حفل أقيم مساء اليوم الجمعة.

ونشر شقيقه الممثل عمرو مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “فيسبوك” يوثق لحظة توقيع عقد القران، وأتبعه بنشر صور من الزفاف برفقة سعد والخشاب، وبحضور عائلتيهما وأصدقائهما المقربين جدًا، وأبرزهم النجمة المصرية نادية الجندي.

وانشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفارق العمر بين سعد والخشاب، وهو 15 عامًا، فسمية من مواليد 1966، بينما سعد من مواليد العام ١٩٨١، بجانب أن هذا الزواج هو الخامس في حياة الخشّاب.