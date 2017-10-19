بعد مسلسل الشائعات.. أحمد سعد يعقد قرانه على سمية الخشاب غدًا

بعد جدل استمر أشهرًا حول علاقة كان ينفيها باستمرار في تصريحات صحفية وتلفزيونية، يعقد الفنان المصري أحمد سعد غدا الجمعة، زواجه من الفنانة سمية الخشاب.

وعلم “إرم نيوز” أن أحمد سعد سيحتفل بزفافه على سمية الخشاب، غدًا الجمعة، داخل إحدى الفيلات مقتصرًا على الأهل والأسرتين.

يُذكر أن الفنانة ريم البارودي كانت قد أعلنت في وقت سابق خبر زواج طليقها أحمد سعد من الخشّاب، إلا أن النجمين نفيا الخبر وقتها، بعدما كانا حديث مواقع التواصل، عقب اشتراكهما في ديو غنائي بعنوان “بالحلال”.

وكانت سمية الخشاب قالت لـ”إرم نيوز” في وقت سابق إن “زواجي من أحمد سعد شائعة.. لم يحدث هذا الأمر، فوجئت بانتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ما أصابني بالغضب والضيق لأنه عار من الصحة”.