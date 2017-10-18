مرح جبر تكشف سبب اعتذارها عن أعمال درامية

كشفت الفنانة السورية مرح جبر في تصريح خاص لشبكة “إرم نيوز”، أنها اعتذرت عن مجموعة أعمال بسبب انشغالها في مسلسل “وحدن” ورغبتها في العمل ضمن مسلسل مختلف وجديد من ناحية الطرح والمضمون.

كما كشفت عن شخصيتها في مسلسل “وحدن” تأليف ديانا كمال الدين وإخراج نجدت أنزور وإنتاج شركة “سما الفن” الدولية.

وأوضحت، أنها تستكمل تصوير بقية مشاهدها في العمل، الذي اعتبرته يحمل جديدًا وتفرّدًا في الدراما السورية، ويتناول قصة عدد من السيدات اللاتي تضعهن الظروف أمام مشكلة اختفاء الرجال ؛فيسعين إلى الحياة بإرادتهن وقدرتهن على التحمل، مضيفة أنها تؤدي شخصية إحدى سيدات القرية ،التي تجري بها الأحداث، وتتميز شخصيتها بحبها لزوجها، وتبقى مخلصة له في غيابه عنها وعن القرية، ولا تفتأ تواصل البحث عنه آملة بلقائه وعودته ولا تتخيل حياتها بدونه.

وتتمنى جبر أن تكون ردود الفعل اتجاه العمل إيجابية، لما يحمله من إثارة وغموض وجذب للمشاهد، الذي سيرى نفسه أمام عمل مختلف على صعيد الصورة والمضمون.

وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها بالعمل مع المخرج نجدت أنزور، مضيفة أن العمل يضم عددًا من المواهب الشابة الذين يشكلون إضافة مميزة للعمل.